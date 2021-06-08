РИАМО - 8 июн. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения и поздравили соцработников с профессиональным праздником, передает корреспондент РИАМО.

«Вы (соцработники - ред.) выбрали делом своей жизни заботу о других людях. Это очень ответственный труд, который под силу не каждому человеку. Такая работа заслуживает самого глубокого уважения. Очень тяжело брать на себя беды других людей, пропускать через себя их горести, тревоги и находить подход к каждому человеку. И это требует, конечно, выдержки, умения, терпения и особой подготовки, но в первую очередь - доброго сердца и умения сопереживать человеку», - сказал Мишустин.

Он добавил, что даже в период распространения коронавируса социальные работники продолжали выполнять свои профессиональные обязанности. По поручению президента РФ Владимира Путина федеральное правительство предусмотрело дополнительные меры поддержки соцработников, в частности, стимулирующие выплаты. Мишустин выразил благодарность Путину за данную инициативу.

Премьер-министр также отметил, что особую помощь во время пандемии оказывают некоммерческие организации и волонтеры.

«Хочу сказать еще раз спасибо за все, что вы делаете, не сдаетесь, не отступаете, даже когда очень тяжело и непросто, добросовестно выполняете свои обязанности, а еще постоянно совершенствуете работу всей социальной службы», - подчеркнул Мишустин.

С заботой о старшем поколении

В настоящее время в России насчитывается около 1,5 тыс. государственных домов-интернатов и других стационарных учреждений социального обслуживания, в которых проживают порядка 280 тыс. человек.

«Продолжается масштабная работа по внедрению системы долговременного ухода, которая основана на лучших мировых практиках. Пока в 24 пилотных регионах, в этом году для них в бюджете предусмотрено около 2 млрд рублей софинансирования расходов на внедрение новых методов работы и подходов к заботе о людях старшего поколения», - добавил Мишустин.

По его словам, планируется, что данная программа заработает по всей стране уже в следующем году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность позитивных перемен в жизни людей.

«Президент нас учит и наставляет на то, чтобы сделать любую услугу максимально комфортной. <...> Наша задача, в том числе и в социальной сфере, - прежде всего, чтобы не было, как раньше, этих мытарств в бесконечных приемных по справкам, а сделать в ближайшее время так, чтобы человек мог получить все льготы, все причитающиеся ему выплаты не выходя из дома. Я уверен, что это внедрение пройдет у нас хорошо и старшее поколение почувствует перемены», - сказал Воробьев.