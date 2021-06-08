РИАМО - 8 июн. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения и поздравили соцработников с профессиональным праздником, передает корреспондент РИАМО.
Он добавил, что даже в период распространения коронавируса социальные работники продолжали выполнять свои профессиональные обязанности. По поручению президента РФ Владимира Путина федеральное правительство предусмотрело дополнительные меры поддержки соцработников, в частности, стимулирующие выплаты. Мишустин выразил благодарность Путину за данную инициативу.
Премьер-министр также отметил, что особую помощь во время пандемии оказывают некоммерческие организации и волонтеры.
«Хочу сказать еще раз спасибо за все, что вы делаете, не сдаетесь, не отступаете, даже когда очень тяжело и непросто, добросовестно выполняете свои обязанности, а еще постоянно совершенствуете работу всей социальной службы», - подчеркнул Мишустин.
С заботой о старшем поколении
В настоящее время в России насчитывается около 1,5 тыс. государственных домов-интернатов и других стационарных учреждений социального обслуживания, в которых проживают порядка 280 тыс. человек.
«Продолжается масштабная работа по внедрению системы долговременного ухода, которая основана на лучших мировых практиках. Пока в 24 пилотных регионах, в этом году для них в бюджете предусмотрено около 2 млрд рублей софинансирования расходов на внедрение новых методов работы и подходов к заботе о людях старшего поколения», - добавил Мишустин.
По его словам, планируется, что данная программа заработает по всей стране уже в следующем году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность позитивных перемен в жизни людей.
«Президент нас учит и наставляет на то, чтобы сделать любую услугу максимально комфортной. <...> Наша задача, в том числе и в социальной сфере, - прежде всего, чтобы не было, как раньше, этих мытарств в бесконечных приемных по справкам, а сделать в ближайшее время так, чтобы человек мог получить все льготы, все причитающиеся ему выплаты не выходя из дома. Я уверен, что это внедрение пройдет у нас хорошо и старшее поколение почувствует перемены», - сказал Воробьев.
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