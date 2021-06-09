РИАМО – 9 июн. МТС и компания «Даичи» запустили для жителей Московского региона услугу подписки на «облачные» кондиционеры, которыми можно управлять через мобильное приложение, сообщает пресс-служба МТС.

Новый сервис позволяет не приобретать сплит-систему, оплачивая сразу ее стоимость, а оформить подписку, которая уже включает в себя кондиционер с системой умного управления, гарантию и техническую поддержку, бесплатный трафик на приложение Daichi Comfort, с помощью которого происходит управление устройством с телефона. Кондиционеры подключены к облачной системе, которая обеспечивает онлайн-мониторинг работы устройства. Все члены семьи могут управлять кондиционером со смартфона и настроить различные автоматические сценарии, например, включение при подходе к дому.

«Вместе с Даичи мы запустили уникальный продукт, объединивший в себе качественное оборудование, простоту управления и максимально комфортную модель оплаты. Предложение в равной степени оценят как пользователи, которые активно интересуются технологичными решениями smart home, так и те, кто просто хочет быстро получить удобное решение для кондиционирования помещения», — сказала вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

Жители Москвы и Московской области могут выбрать один из четырех вариантов подписки МТС&Daichi. Её стоимость начинается от 4999 рублей в год и зависит от модели кондиционера и площади помещения. Доступны варианты для помещений от 20 до 50 квадратных метров. Оформить подписку можно в разделе «Акции» в мобильном приложении МТС Cashback.