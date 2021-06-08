РИАМО - 8 июн. Публичные обсуждения на тему: «Результаты правоприменительной практики Московского областного УФАС России за I полугодие 2021 года» пройдут 24 июня в 10:00, сообщает пресс-служба ведомства.

Событие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, закона о рекламе, а также в сфере закупок в Подмосковье.

Мероприятие пройдет в формате прямой трансляции, активная ссылка на которую появится в день события на сайте ведомства. Во время обсуждений можно задавать вопросы по темам онлайн.

Также управление организовало сбор вопросов по темам, выдвинутым для обсуждения, направить их можно по ссылке: https://forms.gle/KrxJM5DptofCJfF26.