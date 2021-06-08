РИАМО - 8 июн. Проезжую часть освободили после ДТП с двумя грузовиками на 105 км МКАД на северо-востоке магистрали, движение уже вошло в норму, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Авария произошла во вторник утром на внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе, движение было временно затруднено.

По предварительной информации, в аварии пострадал один человек.

Дорожные пробки в столице сейчас составляют 5 баллов из 10 возможных по информации «Яндекс.Пробок».