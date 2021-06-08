РИАМО - 8 июн. В Ломоносовском районе столицы открыли «Мой социальный центр» для пенсионеров, он представляет собой городской клуб нового типа, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В этом районе проживет около 22,3 тыс. пенсионеров. Центр располагается на Крупской улице. Его открыли после ремонта. Раньше в нем базировался магазин «Диета». Комплексный ремонт здания стал возможен после его перехода в собственность города. Там заменили системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, обновили вентиляцию. Теперь там приятно встречаться с соседями и друзьями.

В творческой мастерской можно обучиться живописи и декупажу, заняться вышиванием или вязанием на спицах и крючком, создавать различные поделки. Еще можно подтянуть свои кулинарные навыки, научиться обработке дерева, заняться танцами или посетить концерт.

«Создание клубов «Мой социальный центр» мы начали в 2019 году. К концу этого года в Москве будет работать уже 20-25 клубных пространств, в которых москвичи старшего поколения могут найти занятие по душе и круг общения, что очень важно в этом возрасте», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что организацию работы клубов взяли на себя социальные работники, которые во вторник отмечают свой профессиональный праздник.

«От имени москвичей благодарю социальных работников Москвы за огромный труд, который последний год они вынесли на своих плечах. Благодаря вам ни один нуждающийся москвич не остался без помощи и поддержки в трудные дни пандемии», – сказал Собянин.