РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Денежный приз 300 тыс. руб. и звание «АРТ-столица ЦФО 2021» получит команда-победитель конкурса искусств «Город А» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

12 и 13 июня в Красногорске пройдет Молодежный окружной конкурс искусств ЦФО «Город А 2021». Это первый проект в стране, который объединяет представителей традиционных видов искусства и субкультур, креативных индустрий, образования и спорта.

За главный приз и статус «Молодежная арт-столица» будут бороться 9 сборных команд из городов Московской, Тверской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края и Москвы. Всего в рамках проекта Московская область встретит более 7 тыс. творцов из 210 городов 59 регионов России, а также представителей из Республик Беларусь, Молдова, Армения и Уганда, которые станут частью масштабного арт-пространства «Город А». Победитель получит статус «АРТ-столица ЦФО 2021» и денежный приз в размере 300 тыс. рублей.

За 3 года существования конкурса он объединил более 40 тыс. человек и 50 городов. Участие в подобном федеральном проекте дает возможность молодежи заявить о себе на всю страну, познакомиться с ведущими СМИ, интернет-ресурсами и блогерами, лучшими практиками в сфере культуры и искусства, а также принять участие в круглых столах и образовательной программе от партнера «Россия – страна возможностей».

Хедлайнерами конкурса станут Юлия Савичева, Согдиана, Доминик Джокер и Катя Кокорина.

В состав жюри входят министр культуры Московской области Елена Харламова, певец и общественный деятель Денис Майданов, певица и генеральный продюсер кинокомпании «Династия» Наталья Майданова, заместитель руководителя «Россотрудничества» Дмитрий Поликанов, директор «Роскультцентра» Марина Абрамова, начальник управления регионального взаимодействия «Росмолодежи» Кирилл Литвицкий, заместитель председателя Общественной палаты Московской области, член ОП РФ Татьяна Дмитриева и другие.

Организаторами выступают АНО «Детско-молодежный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив «Новый город» при поддержке «Росмолодежи», министерства культуры Московской области, Общественной палаты РФ, «Роскультцентра», администрации Красногорска, Центра развития культурных инициатив, АНО «Россия – страна возможностей», Совета лидеров молодежных этно-инициатив Центра культуры народов России ФГБУК «Государственный российский дом народного творчества имени Поленова».