РИАМО - 8 июн. Гагаринская межрайонная прокуратура организовала проверку после того, как на юго-западе столицы в жилом многоквартирном доме обрушился фрагмент балкона, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Это произошло днем во вторник на Ленинском проспекте.

В рамках проверки планируется дать оценку исполнению уполномоченными лицами обязанностей, которые возложены жилищным законодательством, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников и оказанию услуг надлежащего качества.

Меры прокурорского реагирования планируется принять по результатам проверки.

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