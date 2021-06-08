РИАМО - 8 июн. Подмосковные власти проработают вопрос о запуске централизованной программы по созданию площадок для выгула собак в регионе, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Ранее Мособлдума приняла закон о штрафах за выгул собак без поводка и намордника в неположенных местах.
Хайкин отметил, что данный вопрос не является острым для региона.
«Мы стараемся предусматривать площадки для выгула собак в рамках благоустройства, но все идет по согласованию с жителями», - заключил министр.
Благоустройство общественных территорий - одно из приоритетных направлений работы властей в Подмосковье. В этом году в Московской области планируется привести в порядок свыше 700 дворов и более 20 парков.
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