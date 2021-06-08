РИАМО - 8 июн. Абоненты оператора Tele2 в Москве снова могут пополнить парковочный счет через СМС, все технические проблемы устранены, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в понедельник, 7 июня, абоненты Tele2 столкнулись с временными ограничениями при пополнении парковочного счета через СМС. Остальные операторы и сервисы работали в штатном режиме. Как уточнили в пресс-службе Tele2, у партнера оператора велись техработы по переключению трафика.

Клиенты Tele2 могут пополнить парковочный счет в приложении «Парковки Москвы» с помощью банковской карты, в личном кабинете на сайте parking.mos.ru или оплатить парковку в паркомате. Если на парковочном счете достаточно средств, оплатить парковку можно любым удобным способом.

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством в Москве, можно обращаться по телефонам: 8(495)539-54-54 или 3210 с мобильного.

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