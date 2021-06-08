РИАМО - 8 июн. Завершилось расселение более 800 жителей шести старых домов по программе реновации в разных частях Москвы, сообщает пресс-служба департамента строительной политики Москвы.

«В мае текущего года завершено расселение шести домов, расположенных по адресам: улица Верхоянская, дом 16 на северо-востоке столицы, улица Шумилова, дом 26/6 в ЮВАО, улица Гарибальди, дом 17, корпус 1 (ЮЗАО), улица Лобачевского, дом 28 и улица Багрицкого 32, (ЗАО) и Шишкин лес дом 5 (ТиНАО)», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Сергей Левкин.

Глава департамента напомнил, что всего с начала программы расселено 98 домов, а 50 из них уже снесли. На освободившейся земле будут строить новые дома для программы реновации или социальные объекты. Сейчас имеется 513 стартовых площадок.

На стадии переселения находятся 271 дом и около 40 тысяч москвичей. Переехали уже более 31 тыс. человек.

Программа реновации утверждена в 2017 году и предусматривает расселение более 350 тыс. квартир.