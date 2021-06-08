РИАМО - 8 июн. Суд продлил на месяц арест адвокату экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Александру Горбатенко, сообщили РИАМО в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

«Срок нахождения под стражей Александра Горбатенко продлили до 7 июля 2021 года», – сообщили в пресс-службе.

Основанием для данного решения послужило ходатайство следователя, ведущего дело. Горбатенко обвиняют в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК).

По данным СМИ, Горбатенко с июля по август 2018 года выступал посредником при передаче взяток сотрудникам УМВД по городскому округу Химки в интересах своего знакомого.

Захарченко был ответственен в МВД за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его задержали по подозрению в коррупции. Широкий резонанс дело произвело после того, как стало известно, что в квартире сестры экс-полковника нашли склад почти с 9 млрд рублей в разной валюте.

После длительного разбирательства Захарченко было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.