РИАМО - 8 июн. Брендированный состав, посвященный подвигу Подольских курсантов, с 7 мая совершил 288 рейсов, свыше сотни из которых – в часы пик, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Поезд курсирует на Курском и Рижском направлениях МЖД между Шаховской и Серпуховом. Ежедневно со станций этого участка отправляются свыше 320 тысяч человек.

Специально для размещения экспозиции о подвиге командиров и курсантов подольских артиллерийского и пехотного военных училищ ЦППК выделила электропоезд серии ЭП2Д в 11-вагонном исполнении.

Снаружи каждый вагон украшен красными полосами и памятными надписями, а на головных размещены изображения лент и звезд. В салоне поезда развешаны плакаты с описанием подвига, хроникой военных событий, именами и фотографиями героев.