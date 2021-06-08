РИАМО - 8 июн. На столицу с востока надвигается сильный грозовой фронт, в городе ожидаются ливни, град и гроза, сообщается на сайте «Метеовести».

Кроме того, прогнозируется шквалистое усиление ветра. Жителей призвали быть осторожными.

Грозовой фронт пересечет столицу и уйдет на запад.

В Московском регионе из-за грозы и сильного ветра до 10 июня продлен «желтый» уровень погодной опасности

МЧС также предупредило горожан о грозе, граде и сильных порывах ветра.

Дожди и прохлада: прогноз погоды на начало лета 2021 в Московском регионе>>