РИАМО - 8 июн. В Подмосковье в 2021 году планируют установить более 200 детских игровых площадок, в 2013-2019 годах были открыты 993 детские площадки, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Во многих муниципалитетах идет активная установка детских площадок. Всего планируется 229 площадок», - сказал Хайкин.

Он отметил, что всего с 2013 по 2019 год открыли 993 детские площадки.

Благоустройство территорий является одним из приоритетов работы властей Подмосковья. В регионе в этом году планируют привести в порядок 40 общественных пространств, свыше 700 дворов, 22 парка, оборудуют освещение почти на 350 объектах.