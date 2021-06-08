РИАМО - 8 июн. В Московском регионе до 10 июня продлен «желтый» уровень погодной опасности, причиной этому стали гроза и сильный ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен на всей территории Центрального федерального округа.

В Москве и Подмосковье до 13:00 10 июня прогнозируется гроза и ветер скоростью до 15 м/с. На текущий момент и до 23:00 вторника в Московской области и мегаполисе действует предупреждение из-за дождя и града.

Во вторник в Московской области и столице прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и град. Температура воздуха днем составит до 24-26 градусов тепла.

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