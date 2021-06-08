РИАМО - 8 июн. Правительство столицы и различные городские организации заключили на ПМЭФ-2021 свыше 30 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестпроектов с регионами РФ, а также государственными и частными компаниями, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Петербургский экономический форум проходил со 2 по 5 июня. Делегацию правительства Москвы возглавлял мэр столицы Сергей Собянин. Он принял участие в нескольких стратегических дискуссиях. На стенде столицы гости ПМЭФ могли познакомиться с действующими и перспективными проектами.

В рамках форума заключены контракты с Агентством стратегических инициатив, госкорпорацией «ВЭБ.РФ», АО «Главстрой», Ленинградской областью и Хабаровским краем, АО «Национальная система платежных карт», ПАО «Ростелеком», АО «Телекомпания «НТВ», PepsiCo и McDonalds.

Также заключены соглашения с Российско-Британской и Американской торговыми палатами, Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки, комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Третий год подряд Москва стала лидером нацрейтинга состояния инвестиционного климата в России. Объем инвестиций в экономику столицы, по данным Росстата за 2020 г, составил 3,6 трлн рублей. На долю столицы приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал, а также около половины прямых иностранных инвестиций.

Кроме того, Москва заняла первое место национального рейтинга качества жизни в субъектах РФ.

Собянин в ходе дискуссии «Качество жизни – основной драйвер современного развития» отметил, что лидерами экономического роста являются города, которые обеспечивают высокое качество городской среды и общественных услуг.

Главной задачей властей Москвы является забота о жителях и повышение качества их жизни, подчеркнул мэр.