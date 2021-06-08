РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июн. В городском округе Мытищи в районе пансионата «Клязьминское водохранилище» был замечен бурый медведь, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мытищинцев предупреждают о возможной опасности.

В 12:56 на пульт ЕДДС от жителя Мытищ поступил звонок, что в районе пансионата «Клязьминское водохранилище» сбежал медведь. Звонивший предоставил видео сотрудникам ЕДДС. Информация сейчас проверяется оперативными службами.

Жителей убедительно просят воздержаться от прогулок на данной территории. Откуда сбежал медведь, пока не известно, обстоятельства выясняются.

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