РИАМО - 8 июн. В столице снова пройдет теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», он состоится 7-25 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Поддержку в проведении турнира окажут власти города. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Турнир не проводился в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что в соревнованиях в этом году примут участие до 1 тыс. человек.

Кубок Кремля проводится уже более 30 лет. Этот турнир является одной из визитных карточек Москвы.

В 2019 году на соревнованиях выиграли россиянин Андрей Рублев и швейцарка Белинда Бенчич. Чаще всех в мужском одиночном разряде на турнире побеждал россиянин Евгений Кафельников (5 раз), среди женщин – россиянки Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и француженка Мари Пирс – каждая становилась победительницей по 2 раза.