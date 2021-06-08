РИАМО - 8 июн. Ливневые дожди и грозы в Московском регионе – результат влияния циклонического вихря, который регион ощущает 3 сутки, сообщается на сайте «Метеовести».

Осадки в регионе распределяются неравномерно. Так, они практически не затрагивают центральную часть столицы. В это же время за сутки в других районах выпадает свыше 40% от месячной нормы осадков июня.

Так, на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, 2 дня подряд выпадает менее 1 мм осадков, иная картина наблюдается в Серебряных Прудах, где 6 июня в осадкомеры метеорологов попало 30 мм осадков, еще больше осадков – 31 мм – выпало 7 июня в Серпухове.

Подобная ситуация сохранится не только во вторник, но и в предстоящие 2-3 дня. В это время разброс числа выпавших осадков может составить от 1 до 30 мм.

Согласно прогнозам, грозы местами могут сопровождаться выпадением града.

Ранее циклон стал причиной сильных ливней, гроз и града в южных регионах страны, чем испортил начало курортного сезона.