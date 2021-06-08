РИАМО - 8 июн. Во всех муниципалитетах Подмосковья открылись 542 читальных зала, они будут работать в течение всего лета, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Библиотеки подготовили свыше 20 тыс. книжных новинок специально для летних читальных залов.

Для жителей Подмосковья проводятся мастер-классы и презентации книжных новинок, литературные конкурсы, квизы, турниры по настольным играм, викторины и соревнования.

Также на площадках будут работать тематические выставки, творческие мастерские, театрализованные представления.

Свыше 2 млн читателей посещают библиотеки Подмосковья ежегодно>>