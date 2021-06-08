РИАМО - 8 июн. Более 84,6 млн рублей отсроченных в 2020 г арендных платежей за недвижимость погасили арендаторы Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В период пандемии арендаторам предоставили возможность отсрочить оплату аренды за землю и недвижимость в Подмосковье. С 2021 года они начали возвращать отсроченные платежи.

«Из предоставленных 381 млн рублей отсрочки представителями бизнеса возвращены в бюджет почти 84,6 млн рублей», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

За прошедшую неделю в бюджеты городских округов Подмосковья и Московской области поступили более 2,66 млн рублей отсроченных арендных платежей.

«За аренду муниципального имущества и землю, а также за участки неразграниченной собственности арендаторы перечислили более 2,3 млн рублей, а за областную недвижимость – 0,36 млн рублей», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Наибольшие суммы в счет погашения отсроченных платежей перечислили на прошедшей неделе арендаторы городского округа Дубна, где в бюджет поступили более 840 тыс. рублей, и Электростали, где арендаторы перечислили 800 тыс. рублей в муниципальный бюджет.

Кроме того, порядка 200 тыс. рублей поступили от арендаторов Мытищ, более 130 тыс. – от арендаторов Пущина и порядка 130 тыс. – от арендаторов Рузского округа.