РИАМО - 8 июн. Одного из водителей грузовика после аварии на северо-востоке МКАД вынули из поврежденной кабины спасатели, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Утром на 105 км МКАД в районе Щелковского шоссе столкнулись два грузовика. Один из водителей оказался заперт в смятой кабине и не мог самостоятельно выбраться.

Спасатели АСО №5 совместно с работниками ГБУ «Автодороги» извлекли пострадавшего из автомобиля, оказали ему первую помощь и передали медикам.

Пока на месте происшествия работали оперативные службы, на МКАД образовалась пробка. Сейчас участок дороги освободили от последствий аварии.