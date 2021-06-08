РИАМО - 8 июн. Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Александр Соловьев покинул свой пост, соответствующее распоряжение подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Соловьев возглавлял департамент ЖКХ столицы с мая 2019 года.

Ранее Соловьев работал в коммерческих организациях на руководящих должностях. С 2015 по 2016 годы был членом правления, первым заместителем гендиректора Фонда международного медицинского кластера.

С февраля по май 2017 года он был заместителем гендиректора ГУП «Мосремонт». В мае того же года был назначен заместителем руководителя департамента капитального ремонта столицы. С декабря 2017 года исполнял функцию статс-секретаря департамента капремонта города.

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