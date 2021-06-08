РИАМО - 8 июн. До 1 августа в Подмосковье отремонтируют свыше 300 почтовых отделений, из них около 150 «Почта России» модернизирует за свой счет. К завершению уже подходят ремонтные работы в 60 отделениях, сообщили РИАМО в пресс-службе макрорегиона Москва АО «Почта России».

Большую ремонтную работу начали в этом году. В 28 округах Московской области модернизируют почтовые отделения. В некоторых муниципалитетах готовят к открытию сразу несколько отделений. Так, завершаются ремонтные работы в 4 отделениях Каширы, Озер и Шаховской. По 3 отделения откроются в Воскресенске, Орехово-Зуеве. Кроме того, откроются после ремонта отделения почты в Егорьевске, Балашихе, Раменском, Талдоме, Мытищах.

Все отремонтированные отделения будут укомплектованы мебелью и современным оборудованием. В большинстве офисов установят системы управления очередью. Оплату услуг и покупку товаров можно будет проводить с помощью pos-терминалов для банковских карт. В специально оборудованной зоне клиенты смогут выбрать и купить марки, открытки, конверты, брендированную продукцию и другие почтовые товары.

Обязательства по ремонту более 160 отделений взяли на себя главы округов. Это те отделения, которые находятся в муниципальных помещениях. К открытию готовятся также несколько новых отделений связи. Жители быстрорастущих городов региона получат возможность пользоваться широким спектром почтовых услуг в шаговой доступности.

Все работы проводятся по графику, ремонт поэтапный. Чтобы жители не остались без почтовой связи, на время ремонта одного отделения клиентов обслуживают в ближайшем почтовом офисе.

Всего в области сейчас работают 1024 отделения, 452 из них сельские. Благодаря модернизации отделений повысятся доступность услуг и качество обслуживания. Каждый месяц на почту в области приходит порядка 1,5 млн жителей Подмосковья.

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