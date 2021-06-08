РИАМО - 8 июн. За неделю с 31 мая по 4 июня 2021 года в Московской области в торгах по продаже земельных участков приняли участие 8 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах по продаже имущества приняли участие 5 человек. Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.

Ранее в Солнечногорске сформировали банк свободных земельных участков, куда включены земли сельскохозяйственного и промышленного назначения частной формы собственности. Общая площадь участков составила 941 га. На текущий момент расширение банка свободных земель продолжается.

Кроме того, проводятся встречи с потенциальными владельцами участков, которых нет на кадастровом учете, а также заседания рабочей группы по рассмотрению проектов в области развития предпринимательства и обеспечения благоприятного инвестклимата в округе.