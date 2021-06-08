РИАМО - 8 июн. Жительница Московской области родила 11-го ребенка в региональном центре охраны материнства и детства в Люберцах, у 39-летней женщины появилась на свет девочка весом 2,9 кг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Роды прошли гладко и без осложнений. К слову, всех детей пациентка рожала у нас, старшей девочке – 19 лет. В нашем центре материнства и детства созданы все условия для будущих мам, рожениц и их малышей, работают специалисты экстра-класса, готовые оказать медицинскую помощь пациентам с различными, в том числе самыми тяжелыми патологиями», — сказала главврач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Мама и девочка чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой, добавила она.

В Подмосковье области реализуется комплексная услуга: каждая мама имеет возможность, не выходя из палаты, получить первые документы малыша. Кроме того, в роддоме при рождении малыша родителей ждет подарок. Она может получить на выбор набор на первый год жизни ребенка или 20 тыс. рублей.

Узнать необходимую информацию о родах в Подмосковье можно по бесплатному телефону Единого call-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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