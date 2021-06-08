РИАМО - 8 июн. В ходе торгов по аренде земельного участка в Дмитровском округе цена за лот превысила стартовую в 91 раз, на лот претендовали 10 участников, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок площадью 663 кв. м предназначен для индивидуального жилищного строительства.

Всего за неделю с 31 мая по 4 июня 2021 года в Московской области в торгах по аренде земельных участков приняли участие 176 человек.

Посмотреть все доступные для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки в регионе можно на Едином портале торгов Московской области.