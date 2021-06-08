РИАМО - 8 июн. Жителям Москвы рекомендуется быть внимательными при нахождении на улице из-за прогнозируемой непогоды, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В столице до 23:00 вторника ожидается дождь, местами сильный. В отдельных районах – гроза, град и ветер с порывами до 15 м/с.

В связи с этим водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Видимость на дорогах будет значительно ухудшена, поэтому автомобилистам рекомендуют избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений. Также машины лучше не парковать под деревьями.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Температура воздуха в Москве будет составлять 23-25 градусов.