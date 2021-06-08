РИАМО - 8 июн. На неделе с 31 мая по 4 июня 2021 года в Подмосковье выставили на торги 59 имущественных объектов, в том числе объявлено о проведении 51 электронного аукциона и 8 «молоточных», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Например, можно взять в аренду земельный участок под строительство общественной бани площадью 2,7 тыс. кв. м в Чехове, взять в аренду помещение площадью 72,6 кв. м под торговую деятельность, офисную деятельность, оказание бытовых услуг населению в Сергиево-Посадском округе, приобрести нежилое помещение площадью 64,8 кв. м в Ивантеевке.

На этой же неделе состоялось 39 аукционов по аренде и продаже имущества, аренде и продаже земельных участков, водопользованию.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в регионе, доступные для продажи и аренды, можно на Едином портале торгов Московской области.

В Подмосковье 8 из 22 видов торгов проводятся в электронной форме>>