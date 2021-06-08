РИАМО - 8 июн. Самое большое число новых случаев Covid-19 за сутки в Подмосковье зафиксировали в Ленинском (130) и Одинцовском (113) городских округах, всего за это время в регионе выявили 776 случаев инфекции, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

96 случаев Covid-19 за сутки выявили в Раменском округе, 74 – в Мытищах, 58 – в Домодедове, 44 – в Королеве, 39 – в Балашихе, 23 – в Дмитровском округе, 22 – в Чехове, по 18 – в Реутове и Сергиево-Посадском округе, 14 – в Богородском округе, по 13 – в Долгопрудном и Орехово-Зуевском округе, 12 – в Егорьевске, 11 – в Воскресенске.

9 случаев коронавируса зафиксировали за сутки в Дзержинском, по 8 – в Зарайске, Ивантеевке и Электростали, по 7 – в Волоколамском округе и Подольске, по 5 – в Красногорске и Лобне, 4 – в Шатуре.

3 новых случая болезни выявили в Клину и Наро-Фоминском округе, по 2 – в Коломне, Пушкине и Рузском округе, по 1 – в Жуковском, Истре, Лыткарине, Люберцах и Шаховской.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не зафиксировали в Бронницах, во Власихе, в Дубне, Звездном городке, Кашире, Котельниках, Краснознаменске, Лосино-Петровском округе, Лотошине, Луховицах, Можайском округе, Молодежном, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Талдомском округе, Фрязине, Химках, Черноголовке, Щелкове и Электрогорске.

С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировано 277 360 случаев Covid-19. За пандемию всего скончались 6225 человек, выздоровели после лечения 228 352 пациента.

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