РИАМО - 8 июн. Мощная облачность собирается во вторник над восточной частью Московской области, там может выпасть от 3 до 14 мм (18,7% месячной нормы июня - ред.) осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Месячная норма осадков в июне составляет 75 мм.

«В целом это типичная погодная ситуация для Подмосковья. Осадки прошли локально, где-то их выпало много, а где-то совсем мало. Например, вчера – 7 июня – в Москве выпало 5-6 мм осадков, а в районе ВДНХ всего 0,7 мм», – сказала Позднякова.

Ранее синоптики сообщили о возможной грозе и сильном ветре в Московском регионе во вторник. Порывы составят от 12 до 17 м/с. Скорость ветра от 15 м/с считается неблагоприятной, но угрозы для жителей не представляет.

Специалисты напоминают, что в такую погоду не безопасно стоять под деревьями и рекламными щитами. Также рекомендуется обходить стороной металлические люки канализации, так как в них может попасть молния.