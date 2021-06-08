РИАМО - 8 июн. В Лобне на пересечении улиц Ленина и Катюшки оптимизировали дорожное движение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Оптимизация была проведена согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Долой глупые пробки».

Для поворота налево при движении из центра города организован накопительный карман за счет перемещения разделительных ограждений на одну полосу. Также разрешено движение прямо в крайних правых полосах в обоих направлениях. Ранее проезд по улице Ленина был возможен только по одной полосе, две полосы работали только на поворот.

На светофорах установили секции с «бело-лунными» фазами, которые разрешают одновременное движение пешеходов и водителей. Водитель может совершить поворот, после того, как уступит дорогу пешеходу. Не запутаться поможет дополнительная секция с изображением пешехода и стрелки бело-лунного цвета.

Затор на перекрестке уже сократился минимум на 5 минут, а время ожидания зеленого света для пешеходов и автомобилистов снизилось в 1,5 – 2 раза за счет перенастройки светофора и применения новых режимов.