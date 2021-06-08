РИАМО - 8 июн. Борьба с коронавирусом требует объединения усилий мирового сообщества, пока рано праздновать победу над вирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в приветствии участникам форума «Примаковские чтения». Он подчеркнул, что говорить о победе над болезнью рано, но уже пора задуматься, какие уроки преподала пандемия Covid-19.

Ранее стала известна цена одной вакцины от коронавируса «Спутник V» - 900 рублей. Для россиян их закупили более 30 млн доз.

Также лекарство поставляют и за рубеж. Например, русская вакцина помогла победить пандемию маленьком государстве Сан-Марино.

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