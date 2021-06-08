РИАМО - 8 июн. Более 27 тыс. человек посетило международную выставку архитектуры и дизайна «АРХ Москва», в этом году она состоялась в 26-й раз, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«АРХ Москва» – всегда яркое и знаковое событие в мире архитектуры и градостроительства. Выставка помогает получить наглядное представление о векторе развития современных городов, мировых тенденциях в архитектуре и дизайне, понять, как будут выглядеть и жить мегаполисы будущего», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что «АРХ Москва» традиционно вызывает высокий интерес не только у специалистов и профессионалов отрасли, но и у москвичей.

Мероприятия выставки собрали более 200 участников из шести стран мира. Помимо России на выставке были представлены Великобритания, Италия, Дания, Республика Беларусь и Швеция.

За три дня работы выставки на шести различных дискуссионных площадках прошло свыше 100 деловых мероприятий, на которых выступили 412 спикеров.

«АРХ Москва» – ежегодное международное событие, объединяющее ведущие зарубежные и российские архитектурные и дизайнерские бюро, девелоперов, а также производителей материалов.