РИАМО - 8 июн. В 2020 году в Подмосковье в семьи возвращены более 2 тыс. несовершеннолетних детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это составляет 83,4% от общего количества подростков, прошедших реабилитацию, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

8 июня в РФ отмечается День социального работника. За 5 лет почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Московской области» присвоено 56 специалистам отрасли. Всего в сфере трудится почти 19 тыс. человек, которые помогают более 2,4 млн жителей.

«Это одна из самых гуманных и востребованных профессий. Она требует доброты, чуткости, сострадания. Мы видим, как с каждым годом меняется качество оказания услуг, создаются новые условия социальной поддержки», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области работают 55 учреждений соцобслуживания семьи и детей, в которых имеются 42 стационарных отделения. В 2020 году там обслужено более 3 тыс. человек, из них: более 3 тыс. несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 44 ребенка-инвалида; 179 женщин, попавших в кризисную ситуацию.

Кроме того, в учреждениях имеются отделения дневного пребывания для детей из асоциальных семей, с которыми также проводится работа по индивидуальным программам реабилитации. В прошлом году ее прошли: 7320 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 4438 детей с ограниченными возможностями здоровья; более 300 женщин, попавших в кризисную ситуацию.

«Также специалисты участковой соцслужбы сопровождают семьи (более 10 тыс.), находящиеся на социальном патронаже, в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. В результате, в прошлом году в 79,2% от общего числа семей, снятых с патронажа, была нормализована семейная обстановка», — подчеркнул председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев.

Также в рамках развития негосударственного сектора социального обслуживания заключены соглашения о предоставления субсидий на оказание профильных услуг на дому. В 2020 году их предоставили свыше 35 тыс. жителей/

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