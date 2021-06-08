РИАМО - 8 июн. В Московской области за минувшие сутки от коронавируса выздоровело 932 человека, с начала пандемии в регионе вылечилось 228 352 пациента, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки умерло 9 человек с подтвержденным Covid-19. С начала пандемии скончалось 6 225 инфицированных.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 277 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Жителям региона советуют вызывать врача на дом при появлении любых симптомов ОРВИ.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В 32 МФЦ Подмосковья, которые находятся в 27 городских округах, открыли пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививку также можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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