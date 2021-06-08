РИАМО - 8 июн. Семейство сурикатов Московского зоопарка вернулось в свой уличный вольер, примыкающий к павильону «Животные Африки», за ними снова смогут понаблюдать посетители, сообщается в официальном аккаунте столичного зоосада в Instagram.

Сотрудники зоопарка выпустили в вольер насекомых перед выходом зверьков. Так что первым делом сурикаты устроили охоту. После этого началась уборка. Зверьки начали перетаскивать грунт, убирать лишнее, расширили входы в нору.

Каждый свой день сурикаты начинают с приема солнечных ванн. Ночь они проводят в норах, тесно прижавшись друг к другу.

Зиму сурикаты провели в павильоне «Животные Африки». Там в их распоряжении был специально оборудованный вольер с грунтом для норок, домики и лампы.

Этих зверей кормят творогом, куриным мясом и яйцами перепелок. Еще они любят насекомых, мучных червей и личинок. В природе основная еда сурикатов – насекомые и беспозвоночные, ящерицы, змеи, скорпионы. У них есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека.