РИАМО - 8 июн. За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2018 пациентов, с начала пандемии в городе выздоровели от инфекции 1 079 932 человека, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в столице выявили 3817 новых случаев заражения Covid-19, госпитализировали 1552 инфицированных. Кроме того, за 24 часа скончались 62 пациента с подтвержденными пневмонией и коронавирусом.

С начала пандемии в Москве выявили 1 205 090 случая заражения коронавирусом, умерли 20 590 человек.

Около 20 тыс. москвичей сделали прививку в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках и на площадях.

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