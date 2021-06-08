РИАМО - 8 июн. В Подмосковье выявили еще 776 случаев Covid‑19, общее число зарегистрированных случаев в регионе достигло 277 360, сообщает областной оперштаб.
С начала пандемии в области скончались 6225 человек с коронавирусом, из них 9 – за минувшие сутки.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже привито около 1,1 млн человек.
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