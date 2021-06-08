РИАМО - 8 июн. «Почта России» планирует запустить собственный товарный бренд «Почтовая марка», старт проекта намечен на конец 2021 года, пишет газета «Известия».

Заявку на регистрацию товарного знака почтовый оператор подал в Роспатент в середине апреля. Логотип бренда представляет собой напоминающий марку голубой прямоугольник, на котором находится белая надпись «Почтовая марка».

Инициатива предполагает использование бренда для продвижения товаров более чем в 100 категориях.

С 2017 года в почтовых отделениях под брендом «Почты России» продают сладости, игрушки и сувениры. В I квартале 2021 года их оборот вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщили РИАМО в пресс-службе макрорегиона Москва «Почты России», регистрация товарного знака часто проходит по достаточно широкому перечню товаров, но это не значит, что все заявленные при подаче заявки в Роспатент товары будут впоследствии производиться под регистрируемой маркой.

«Цель – защитить бренд от копирования в соседних категориях. Например, мы не собираемся продвигать под «Почтовой маркой» скоропортящиеся продукты, но хотим застраховаться от имитирования нашего бренда в других продуктовых сегментах. Отсюда длинный список товаров, включенных в заявку. В документах на регистрацию товарных знаков продуктовых ритейлеров встречаются самые разные позиции, и это всегда очень крупный список», - отметили в пресс-службе.