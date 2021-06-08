РИАМО - 8 июн. «Почта России» разрабатывает собственный бренд «Почтовая марка», под которым планирует выпускать различные товары, в том числе скоропортящиеся продукты, канцтовары и табак. Запуск проекта планируется в конце 2021 года, пишет газета «Известия».

Заявку на регистрацию товарного знака почтовый оператор подал в Роспатент в середине апреля. Логотип бренда представляет собой напоминающий марку голубой прямоугольник, на котором находится белая надпись «Почтовая марка».

Под брендом «Почтовая марка» планируется продавать товары более чем в 100 категориях, в том числе мясо, молоко, творог, сыры, безалкогольные напитки, пиво, косметику, парфюмерию, канцтовары, табак.

С 2017 года в почтовых отделениях под брендом «Почты России» продают сладости, игрушки и сувениры. В I квартале 2021 года их оборот вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом.