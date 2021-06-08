РИАМО - 8 июн. В Москве, а также в ЯНАО, Санкт-Петербурге, на Чукотке и Татарстане с начала года зафиксирован самый низкий уровень безработицы, выше всего этот уровень оказался в кавказских республиках, Тыве и на Алтае, пишет во вторник газета «Известия».

Данные привели в Росстате. А в Минтруде сообщили, что в 20 регионах страны уровень безработицы вернулся к допандемическим показателям. В 32 регионах он держится на отметке 98–99%.

Пик пандемии в стране, по словам экспертов, пришелся на август прошлого года. По сравнению с этим периодом безработица сократилась на 1,2 п.п., с 6,4% до 5,2%.

При этом новых регионов в проблемном списке не стало больше, что говорит о том, что в таких субъектах проблемы с трудоустройством носят постоянный характер.

В Москве уровень безработицы сейчас держится на уровне 3%. По данным на апрель, больше всего безработных зафиксировано в возрасте 30–34 лет. На втором месте люди, которым от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Меньше всего таковых в возрасте 15–19 лет.

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