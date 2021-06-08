РИАМО - 8 июн. Столичным автомобилистам следует проявлять внимательность и осторожность во время грозы с порывистым ветром, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным синоптиков, непогода в Москве продлится до 10 июня. В городе ожидаются кратковременные дожди, местами возможна гроза с порывами ветра до 15 м/с.

Во время неблагоприятных погодных условий водителям рекомендуется парковать свои машины подальше от деревьев и шатких конструкций.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.