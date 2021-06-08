РИАМО - 8 июн. Программа бесплатного обучения для оставшихся без работы или желающих получить дополнительное образование стартовала в центре подготовки на базе колледжа «Энергия» в Реутове, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В Центре опережающей профессиональной подготовки, открывшемся в Реутове в декабре 2019 года, стартовало бесплатное обучение по 70 направлениям для жителей, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных. Занятия доступны для лиц старше 50 лет и предпенсионного возраста, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста», - говорится в сообщении.

Желающие пройти профессиональную переподготовку могут зарегистрироваться на сайте. Обучение проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Более подробную информацию о программе можно узнать на сайте.