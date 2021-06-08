РИАМО - 8 июн. В Москве за минувшие сутки подтвердили Х новых случаев коронавирсуной инфекции, всего с начала пандемии зафиксировали 1 205 090 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

Москвичей, которые прибыли из-за границы, но не сдали тест на коронавирус, оштрафовали почти на 17 млн рублей. 2873 административных дел направлены в суды.

Около 20 тыс. москвичей сделали прививку в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках и на площадях.

За сутки на территории России выявлено 9 977 новых случаев Covid-19. Умерли 379 пациентов, полностью выздоровели 8 883 человека.

Всего в стране зафиксировано 5 145 843 случаев заражения коронавирусом, скончались 124 496 пациентов, число вылеченных составляет 4 752 085.

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