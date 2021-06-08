РИАМО - 8 июн. Сегодня в Подмосковье синоптики ожидают дожди и грозы с порывами ветра до 15 м/с, поэтому водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах из-за снижения видимости, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Водителям напоминают, что в сложных дорожных условиях нужно быть предельно внимательными, не превышать скорость и не маневрировать.
Пешеходам не стоит ходить под деревьями, линиями электропередач или рекламными щитами, потому что они могут упасть от ветра, или же в них может ударить молния.
Температура воздуха в области во вторник составит 20-25 градусов.
Ветер будет северо-восточный с порывами во время грозы. Относительная влажность воздуха – около 60%.
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