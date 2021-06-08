РИАМО - 8 июн. Жители Москвы и Подмосковья посетили головной офис МТС Банка в рамках ежегодной акции «День без турникетов». Акция организована департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Гости МТС Банка узнали, что стоит за этим брендом и какая атмосфера царит в главном офисе компании, а также выяснили, какие специалисты сейчас наиболее востребованы в финтехе.

В рамках экскурсии по МТС Банку состоялся welcome-тренинг «Карьера в МТС Финтех», осмотр штаб-квартиры, встреча с разработчиками и тестестировщиками мобильных и web-приложений.

«МТС Банк второй год подряд принимает участие в акции «День без турникетов» по приглашению департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Мы продолжили знакомить жителей Московского региона с цифровой трансформацией финансовой отрасли, рассказали про продуктовые команды банка, а также познакомили гостей с представителями самых востребованных профессий финтеха – с разработчиками и тестестировщиками мобильных и web-приложений. Такие встречи помогают участникам акции узнавать изнутри компании, с которыми они ежедневно взаимодействуют», − сказала вице-президент, директор департамента по работе с персоналом МТС Банка Дарья Капранова.

Акция «День без турникетов» дает возможность побывать на экскурсиях и мастер-классах в ведущих инновационных компаниях, увидеть своими глазами, как оказывают услуги и производят товары ежедневного спроса. Впервые акция прошла в Москве в 2012 году. С момента запуска прошло более 2 тыс. экскурсий, которые посетили порядка 120 тыс. человек.​