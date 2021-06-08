РИАМО - 8 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала изменения в правила землепользования и застройки города в отношении территории электродепо «Бирюлевское» в Южном округе. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, благодаря принятому решению электродепо в районе Бирюлево Западное будет расширено.

Сейчас на участке в 19 га расположены объекты общей площадью около 13 тыс. кв. м. Реконструкция позволит увеличить мощности депо до 190 тыс. кв. м. Работы проведут в рамках Адресной инвестпрограммы Москвы.

Обновленное депо будет предназначено для техобслуживания, ночного отстоя и ремонта поездов будущей Бирюлевской линии метро.