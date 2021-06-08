С наступлением лета подъезды многоквартирных домов заполняются велосипедами, колясками, самокатами и другими вещами жильцов. Вечный спор соседей разворачивается и в чатах, и в офлайне — на лестничной клетке и в лифте. Одни жалуются на то, что соседи захламляют общедомовое пространство, другие — на то, что у них из коридора что-то украли. Обозреватель РИАМО поговорила с жителями Московского региона, которые не могут договориться, и узнала, как можно было бы решить эту проблему.

Татьяна, ЖК «Путилково»:

«У нас в некоторых подъездах пролеты на 25 квартир, а балконов в квартирах нет, поэтому неудивительно, что в подъезде стоят велосипеды, самокаты и коляски. Соседи оставляют эти вещи прямо у своих дверей. Коляски — это святое, никто не возмущается. На велосипеды и самокаты могут пожаловаться, но в основном относятся с пониманием. Ведь если у тебя есть дети, зачем тащить весь их транспорт домой. Мне кажется, в большинстве случаев с соседями можно было бы договориться.

Бесит, что есть люди, которые установили в пролете стеллажи и хранят там продовольственные запасы — соленья и варенья, а также резину.

Конечно, все вокруг против. Во-первых, соседи ставят свои шкафы и не согласовывают это ни с кем из живущих, во-вторых, это может быть опасно в случае пожара и прочих чрезвычайных ситуации. Это уже хамство. Для таких целей пусть снимают гараж или сдают свою зимнюю резину на хранение».

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Елизавета, ЖК «Грин Парк»:

«У меня двое детей, и очевидно, что вещей — самокатов, велосипедов, скейтов — очень много. Кроме того, мы с мужем заядлые велосипедисты, поэтому очень радовались, что в нашем комплексе есть кладовые для этого добра. Но прошлым летом их сильно затопило из-за дождя — в негодность пришло и зимнее снаряжение для сноуборда, и детские игрушки, и даже зимняя одежда. После такого многие жильцы, которые раньше и не подумали бы выставить велосипед за дверь, стали хранить свои вещи в подъезде. Мы тоже оставили у стены самокаты и велосипеды, никто не жаловался.

Но кроме спортинвентаря и колясок кто-то выставил на лестничную клетку антикварный комод, который тоже подмок от дождя. И вот через пару дней рабочие вытащили его на улицу и куда-то унесли. В чате дома разгорелся спор из-за кражи.

Конечно, многие жители не считали это кражей, так как громоздкий комод нельзя хранить в подъезде из-за требований пожарной безопасности. Но с тех пор никто в подъезд крупногабаритную мебель не выставляет».

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Анастасия, Нагатинский затон:

«Мой подъезд «захватили» мамаши, которые на площадке первого этажа взялись всем подъездом складировать весь свой детский инвентарь — коляски, велосипеды, сани… Иногда заставляют так, что приходится изворачиваться и карабкаться, чтобы пробраться через эту кучу вещей.

Прошлым летом самой было очень сложно через этот хлам свой велосипед протащить на улицу. Сейчас стало чуть-чуть комфортнее, так как у кого-то из них сперли велосипед или самокат.

Я считаю, что это нужно согласовать с соседями, либо ставить вещи так, чтобы они никому не мешали. Сложно представить, как бы через этот хлам люди пробирались в случае пожара.

Еще одна проблема — на нашей лестничной площадке соседи постоянно оставляют мусор, причем он может тухнуть тут несколько дней. Естественно, соседи пытались разобраться, в чем дело, но ругаться без толку. Это делает бабка, которая говорит, что она «старая и не может вынести пакет самостоятельно». Причем эта же бабка радостно бежит с пятого этажа вниз, на лавку, чтобы обсудить последние новости с подружками».

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Анна, Зеленоград:

«Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы выставлять вещи на лестничную клетку. Наверное, меня к этому приучила свекровь, потому что у них четыре квартиры огорожены общей дверью.

Соседи договорились и все пространство лестничной клетки используют эффективно — поставили два шкафа, в которых хранят инструменты, повесили на стену крючки, поставили столик и полку для обуви.

Пожив в таких условиях три года, я поняла, насколько это удобно, и сама не против, чтобы соседи использовали общедомовое пространство для того, чтобы сделать жизнь комфортнее. У меня двое детей, и у всех много транспорта: велосипеды, самокаты, коляски — не понимаю, зачем тащить эту грязь в квартиру. Если дома маленький ребенок, то колеса придется постоянно мыть. Для мам это целая проблема. Мне кажется, не стоит усложнять себе жизнь, если можно обо всем договориться с соседями. Сейчас у меня обувница и весь транспорт стоит вдоль стены. Проходу жильцов это не мешает, но порядок внутри квартиры сохраняет».

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Ольга, ЖК «Испанские кварталы»:

«У нас в подъездах есть колясочная, поэтому у двери ставить коляски, самокаты и велосипеды нет необходимости, но так как район новый, многие соседи любили складировать строительный мусор прямо у своей двери или около лифта. В чате дома эта тема — одни из острых. Жильцы ругаются, что соседи захламляют общественное пространство, оставляют коробки из-под бытовой техники и строительные материалы, мешая проходу к квартире.

Но самый острый момент был, когда в одном из подъездов на бульваре Веласкеса соседи поставили диван прямо в пролете. Зачем нужен диван в подъезде, так никто и не понял, но когда рабочие его забрали из подъезда, разгорелся скандал. В воровстве стали обвинять всех недовольных в чате, впрочем, выявить похитителя так и не удалось».

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Что говорит закон

Согласно закону, хранить имущество в подъезде на общедомовой территории без согласия других собственников запрещено, а его размещение не должно нарушать пожарные, санитарные и другие виды норм. Соседи должны договориться между собой, используют ли они общественное пространство под хранение велосипедов, колясок, обуви и прочих вещей.

В статьях 36 и 37 Жилищного кодекса РФ говорится, что лестничные площадки, лестницы, коридоры и иные помещения принадлежат на праве общей долевой собственности жильцам дома, а доля зависит от площади квартиры. При этом согласно статье 247 Гражданского кодекса использовать свою часть общей собственности можно лишь с согласия других собственников.

Кроме того, помимо договоренности с соседями, нужно учитывать, соответствуют ли обустройство подъезда стеллажами, установка велосипеда и прочего требованиям к содержанию общего имущества, а также правилам противопожарного режима.