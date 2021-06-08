РИАМО - 8 июн. Три объекта инфраструктуры планируют построить на территории спортивного кластера «Торпедо», расположенного между Восточной улицей и Симоновской набережной в центре столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Территория вблизи стадиона «Торпедо» продолжает активно развиваться: недавно здесь ввели ФОК с футбольным манежем, в будущем запланировано строительство малого тренировочного поля размером 40х60 метров для занятий детских команд, кроме того, согласованы еще три объекта — центр аккредитации, контрольно-пропускной пункт и здание, где расположатся кассы и камеры хранения», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь трех объектов составит около 15 тыс. кв. м. Фасады сделают в общей стилистике, и они лаконично дополнят архитектуру будущей центральной спортивной арены и уже построенного здания ФОК.

Бочкарев отметил, что в одноэтажном здании касс и камер хранения будут находиться четыре кабины по продаже билетов, раздевалки на 40 человек, предназначенные для обеспечения комфортных тренировок на малом футбольном поле, а также тренерские комнаты и зоны спа.

В двухэтажном центре аккредитации будут находиться переговорные и столовая. Также будет построен контрольно-пропускной пункт, рассчитанный на досмотр 8 тыс. зрителей.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что при выборе архитектурных решений зданий проектировщики из АО «ЦНИИПромзданий» ориентировались на общую концепцию реконструкции стадиона имени Стрельцова, разработанную в рамках конкурса французским бюро Michel Remon & Associes. Помимо строительства главной арены, всю территорию будут развивать комплексно, в сторону «спортивного районного центра» с разнообразными спортивными секциями.

«Простота форм, использование витражных конструкций, чередование панелей черного и желтого цвета полностью соответствуют характеру и символике ФК «Торпедо». В качестве основного материала отделки фасадов решено использовать алюминиевые кассеты», — сказал Кузнецов.

Новый ФОК с футбольным манежем ввели в эксплуатацию на территории спортивного кластера в апреле в рамках первого этапа реконструкции стадиона «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова, которая происходит за счет инвестора. Тут планируют построить футбольный манеж для тренировок, тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей, а также помещения администрации.